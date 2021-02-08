В Заводоуковске воры подменили живых поросят мертвыми

В Заводоуковске предприятие сообщило в полицию о краже. Неизвестные похитили двух поросят.

По подозрению в краже были задержаны двое приятелей. Мужчины во всем сознались и рассказали, что решили раздобыть деньги на покупку спиртного.

"Воспользовавшись пропуском одного из задержанных, они прошли на территорию предприятия. Забрали из загона двух поросят, которых принесли к забору и через отверстие под ограждением пропихнули их наружу. В другом загоне они взяли туши двух мертвых поросят и положили на место украденных. Таким образом злоумышленники надеялись скрыть следы преступления", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Затем мужчины покинули территорию предприятия, поймали поросят, загрузили их в машину и уехали. Похищенное позже продали местной жительнице, а деньги потратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".