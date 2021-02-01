С начала года на тюменских дорогах произошло полторы сотни аварий

В январе 2021 года на территории Тюменской области произошло 155 ДТП. В авариях погибли 11 человек, 208 человек ранены. В январе 2020 года в ДТП погиб 21 человек, 422 были травмированы.

12 ДТП совершили водители в состоянии опьянения, 8 — водители, не имеющие права управления транспортом. Причиной 43 ДТП стало несоблюдение водителями правил проезда перекрестков, 42 ДТП произошли из-за превышения водителями скоростного режима.

13 пешеходов сбиты на пешеходных переходах, в 7 случаях пешеходы сами нарушили ПДД. 16 детей в возрасте до 16 лет стали участниками дорожных аварий, 6 из пострадавших детей — пешеходы, 10 —пассажиры.

Также за минувший месяц сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 500 водителей в состоянии опьянения.