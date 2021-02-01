С начала года на тюменских дорогах произошло полторы сотни аварий

17:00 01 февраля 2021
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В январе 2021 года на территории Тюменской области произошло 155 ДТП. В авариях погибли 11 человек, 208 человек ранены. В январе 2020 года в ДТП погиб 21 человек, 422 были травмированы.

12 ДТП совершили водители в состоянии опьянения, 8 — водители, не имеющие права управления транспортом. Причиной 43 ДТП стало несоблюдение водителями правил проезда перекрестков, 42 ДТП произошли из-за превышения водителями скоростного режима.

13 пешеходов сбиты на пешеходных переходах, в 7 случаях пешеходы сами нарушили ПДД. 16 детей в возрасте до 16 лет стали участниками дорожных аварий, 6 из пострадавших детей — пешеходы, 10 —пассажиры. 

Также за минувший месяц сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 500 водителей в состоянии опьянения.  

Теги: ДТП , статистика
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