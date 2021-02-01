В Тюмени 12-летний мальчик получил сотрясение мозга от шайбы

Фото предоставлено пресс-службой станции скорой помощи

В Тюмени серьезную травму получил ребенок, который играл во дворе в хоккей. 12-летнему мальчику шайба прилетела в голову, из рассеченной раны потекла кровь Друг пострадавшего ребенка позвонил в скорую

"Прибывшая через 15 минут бригада медиков диагностировала у ребенка сотрясение головного мозга. Последствия травмы проявились сразу: мальчик жаловался на головокружение и тошноту", — сообщает пресс-служба тюменской станции скорой помощи.

Пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2 и передали врачам для обследования.

Специалисты скорой помощи советуют очевидцам придерживаться следующих правил оказания первой помощи:

Если после получения травмы у пострадавшего закружилась голова, его начало тошнить или появилась рвота — это тревожные признаки, возможна черепно-мозговая травма. До прибытия бригады скорой помощи придайте ему устойчивое боковое положение: так рвотные массы не попадут в дыхательные пути и человек не задохнется. Поворачивать надо осторожно, чтобы туловище и голова находились на одной оси: это поможет избежать дополнительной травмы.

Используя средство индивидуальной защиты — перчатки или пакеты, надетые на руки, очевидец вполне может остановить кровотечение: либо накладывает на открытую рану хлопчатобумажную ткань, либо свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавливает рукой, удерживая до прекращения кровотечения — обычно это не более 2–3 минут.

Наложение повязки — еще один способ остановки кровотечения. При повреждениях в затылочной, лобной или височной долях подойдет самый простой способ бинтования — круговой. Техника надежной фиксации такова: закрываем рану чистой тканью или свернутым в несколько слоев бинтом, затем бинт раскатываем по ходу часовой стрелки, тугие туры проходят через лоб, над ушными раковинами и через затылок.