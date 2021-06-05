Врачи ОКБ №2 в Тюмени помогли ямальцу с травмой после падения с высоты

Фото пресс-службы ОКБ №2

После падения с высоты 30-летнему мужчине, проживающему в ЯНАО, диагностировали перелом одного из грудных позвонков. Рекомендованное лечение пациенту не помогало, наоборот, боль становилась все сильнее. С этой проблемой ямалец обратился в ОКБ №2.

По информации пресс-службы медучреждения, пациент обратился за консультацией в травматологическую поликлинику, после тщательного обследования ему назначили операцию, которая проходила в плановом порядке, в два этапа. Сначала травматологи Областной клинической больницы №2 выполнили пациенту фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника конструкцией с восемью винтами. Эта операция проводилась малотравматичным способом, позволила исправить деформацию и надежно закрепить позвоночник. Через неделю, когда боль стала меньше, мужчине удалили сломанный позвонок и вместо него установили имплантат из пористого никелид титана. Уже через неделю после второй операции пациент встал на ноги.

"Мы вернули ему свободу передвижения и возможность жить и работать без боли", - поделился заведующий травматолого-ортопедического отделения №1 Областной клинической больницы №2 Алексей Фарйон.