Тюменские врачи спасли мотоциклиста с тяжелой травмой

В Областную клиническую больницу № 2 Тюмени в среднем за год поступает 300–350 пациентов с проявлениями травматического шока. Чаще всего это пострадавшие в ДТП. Так, летом 2020 года в приемное отделение больницы в очень тяжелом состоянии, практически без признаков жизни, доставили мотоциклиста после столкновения с автомобилем. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму: пострадали кости грудной клетки, таза, плеча, черепа.

В приемном отделении пациента спасала мультидисциплинарная бригада: травматолог, нейрохирург, хирург, уролог и анестезиолог-реаниматолог. Сразу при поступлении больному провели компьютерную томограмму в режиме "Политравмы". Такой способ диагностики позволяет максимально быстро "просканировать" всё тело человека и выявить всё повреждения – как костных структур, так и мягких тканей. Благодаря таким данным врачи могут быстрее начать лечение, а значит – увеличить шанс больного выжить. Мотоциклисту ещё в приёмном отделении оперативно провели ряд жизнеспасающих операций, в том числе по фиксации переломов, после чего госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

Врачи выходили его, и спустя две недели пациента перевели в профильное отделение стационара. Травматологи смогли провести окончательный остеосинтез костей таза, сопоставив костные отломки при помощи фиксирующих конструкций. Без этой сложнейшей операции мужчина мог остаться лежачим на всю жизнь. Однако благодаря профессионализму специалистов он уже через две недели был дома, на амбулаторном лечении. А на реабилитацию в травматологическую поликлинику ОКБ №2 пациент приходил на своих ногах. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо, полностью здоров и ведёт активный образ жизни.

Этот клинический случай травматологи ОКБ №2 представили коллегам на научно-практической конференции "Политравма. Особенности диагностики, стратегия оказания помощи, современные методы", которая состоялась на базе больницы 26 марта. Специалисты Екатеринбурга в области травматологии и ортопедии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии высоко оценили профессионализм тюменских врачей.