В Тюмени задержали женщину, которая обокрала предыдущую съемную квартиру

В Тобольске в полицию с заявлением о краже обратился 64-летний мужчина. Он сдавал квартиру молодой паре, а когда они съехали, обнаружил, что пропала бытовая техника.
Было установлено, что пара уже уехала в Тюмень и там живет на съемной квартире. Они были задержаны.
"Выяснилось, что умысел на кражу чужого имущества появился у 35-летней гражданки. Не сообщив о своем намерении сожителю, она выставила стиральную машину на сайте бесплатных объявлений и продала ее за 3 тысячи рублей", — сообщает пресс-служба МО МВД Тобольский.
Украденное имущество изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.
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