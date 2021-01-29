В Тюмени задержали женщину, которая обокрала предыдущую съемную квартиру

16:35 29 января 2021
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В Тобольске в полицию с заявлением о краже обратился 64-летний мужчина. Он сдавал квартиру молодой паре, а когда они съехали, обнаружил, что пропала бытовая техника.

Было установлено, что пара уже уехала в Тюмень и там живет на съемной квартире. Они были задержаны.

"Выяснилось, что умысел на кражу чужого имущества появился у 35-летней гражданки. Не сообщив о своем намерении сожителю, она выставила стиральную машину на сайте бесплатных объявлений и продала ее за 3 тысячи рублей", — сообщает пресс-служба МО МВД Тобольский.

Украденное имущество изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Теги: кража
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