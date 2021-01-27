Убийца выплатит детям погибшей ишимчанки 2 млн рублей

Ишимский городской суд удовлетворил иск о взыскании 2 млн рублей в пользу двух несовершеннолетних девочек за убийство их матери.

В сентябре 2019 года женщину задушил ее сожитель. За убийство и другие преступления он в феврале 2020 года был осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, на 2 года 6 месяцев он лишен права управления транспортом.

В ноябре 2020 года родной отец девочек обратился в Ишимскую межрайонную прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред с убийцы. Суд вынес решение о взыскании с преступника в пользу несовершеннолетних 2 млн рублей в возмещение морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.