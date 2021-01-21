Житель Тюменской области отправлен в колонию за пьяную езду

Голышмановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 57-летнего жителя рабочего поселка Голышманово. Он признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

Вечером 28 ноября 2020 года сотрудники ДПС на ул. Пролетарской в Голышманово обратили внимание на автомобиль Lada Vesta, который двигался зигзагообразно. Автоинспекторы остановили транспортное средство.

Во время общения с водителем у полицейских возникло подозрение, что тот находился в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В феврале 2020 года водитель за нетрезвое вождение был осужден к 260 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 2 года.

На этот раз назначил подсудимому 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Также суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами на 2 года 8 месяцев.