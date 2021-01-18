В Тюменском районе школьный автобус столкнулся с "Кадиллаком"

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Сегодня в деревне Якуши Тюменского района школьный автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем "Кадиллак". От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль в забор.

В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летний водитель "Кадиллака" доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам.

"67-летний водитель автобуса трезв, стаж за рулем 41 год. На месте работают специалисты, выясняется, кто из водителей не пропустил второго на перекрестке равнозначных дорог. Предрейсовый медицинский контроль у водителя автобуса пройден", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.