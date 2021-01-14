В Ялуторовске мужчина с двумя десятками судимостей похитил 18 упаковок конфет

В Ялуторовске 34-летний мужчина в открытую похитил из магазина 18 коробок шоколадных конфет. На окрики сотрудницы торговой точки он не отреагировал и скрылся. Ущерб составил более трех тысяч рублей.
Подозреваемый в краже, житель Заводоуковска, был задержан. Он заявил, что продал похищенные конфеты первому встречному в Тюмени.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, ранее задержанный мужчина 19 раз был судим за угон автомобиля и кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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