Ишимец на кране похитил бункер с предприятия

В Ишиме с территории пилорамы неизвестный похитил металлический бункер. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний ишимец.

Мужчина проник на неохраняемую территорию пилорамы, где при помощи крана-манипулятора похитил металлический бункер. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области. В отношении ишимца возбуждено уголовное дело по статье "Кража".