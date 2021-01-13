Ишимец на кране похитил бункер с предприятия

12:20 13 января 2021
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В Ишиме с территории пилорамы неизвестный похитил  металлический бункер. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний ишимец.

Мужчина проник на неохраняемую территорию пилорамы, где при помощи крана-манипулятора похитил металлический бункер. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области. В отношении ишимца возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража
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