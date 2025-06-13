Более 16 тысяч участников собрал "Мост дружбы" в Тюмени

Фестиваль национальных культур "Мост дружбы", прошедший в Тюмени в тридцатый раз, посетило более 16 тысяч человек. Это один из самых заметных общественных проектов региона, он стал символом согласия, уважения и совместной работы народов, живущих в Тюменской области, отметил губернатор Александр Моор.

В этом году акцент фестиваля сделан на общей исторической памяти. Важнейшей частью каждой экспозиции стали рассказы о вкладе народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Тогда в одном строю сражались представители десятков национальностей. Сегодня эта традиция продолжается. В зоне специальной военной операции службу несут представители разных народов и конфессий. Это еще одно подтверждение того, что сила страны — в сплоченности и взаимной поддержке.

Сохранить и передать потомкам историческое наследие и культурное многообразие народов России – главная задача власти и общества. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя многочисленных участников и гостей ХХХ фестиваля национальных культур "Мост дружбы", который прошел в столице региона в День России.

"В год 80-летия Великой Победы и объявленный главой нашего государства Владимиром Путиным Год защитника Отечества День России еще больше объединяет представителей всех народов нашей великой Родины. Много столетий все народы живут в мире и согласии, гордятся нашей общей историей, нашими победами и успехами, нашими великими предками. И в этом единении, которое основано на любви к Отечеству и взаимном уважении друг к другу – наша сила", – подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил благодарственные письма "За достойное воспитание сына" и "За поддержку супруга" родителям и женам тюменских военнослужащих, проявивших отвагу и выдержку в специальной военной операции. "Низкий поклон всем, кто разделяет тяготы службы вместе с бойцами. В Тюменской области ни одна семья участников СВО не остается без внимания. Это – дело чести. Победа будет за нами!" – прокомментировал Александр Моор.

Вместе с жителями и гостями областной столицы глава региона спел гимн России. Александр Моор осмотрел праздничные площадки региональных национально-культурных общественных объединений. Важнейшей частью каждой экспозиции стали рассказы о вкладе народов СССР в Великую Победу и участии представителей всех национальностей в специальной военной операции.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли во всех городах и районах Тюменской области. Например, в Юргинском и Упоровском муниципальных округах один из главных государственных праздников отметили велопробегами "Вперед, Россия!". В Заводоуковске воспитанники детских садов приняли участие в показе национальных костюмов "Русь многоликая". А в Сорокинском районе гости праздника присоединились к акции по плетению маскировочных сетей для воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

"В Тюменской области хорошо знают, что такое плечо товарища и дружба народов. Это подтверждают и трудовые достижения, и самоотверженность тех, кто сегодня защищает страну в зоне специальной военной операции. Пусть традиции взаимного уважения, добрососедства и поддержки всегда будут основой жизни региона. С праздником, с Днем России!" – обратился к землякам Александр Моор.