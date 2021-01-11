В Вагайском районе иномарка сбила 8-летнего ребенка

Дорожный инцидент с несовершеннолетним пешеходом произошел в деревне Второсалинская Вагайского района.
Вчера, 10 января, в 12 часов 54-летний водитель на Mazda CX-5 допустил наезд на 8-летнего ребенка. Ребенок перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом.
"В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru