В Вагайском районе иномарка сбила 8-летнего ребенка

Вчера, 10 января, в 12 часов 54-летний водитель на Mazda CX-5 допустил наезд на 8-летнего ребенка. Ребенок перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом.

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