В Вагайском районе иномарка сбила 8-летнего ребенка

12:56 11 января 2021
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Дорожный инцидент с несовершеннолетним пешеходом произошел в деревне Второсалинская Вагайского района.

Вчера, 10 января, в 12 часов 54-летний водитель на Mazda CX-5 допустил наезд на 8-летнего ребенка. Ребенок перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом.

"В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

Теги: ДТП
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