В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли семь человек

В поселке Боровское 9 января при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Губернатор Тюменской области Александр Моор взял под личный контроль расследование причин пожара.

В своих аккаунтах в соцсетях глава региона отметил, что в последнее время участились случаи гибели людей при пожарах и призвал всех соблюдать правила безопасности:

Перед новым годом подобные трагедии произошли в Ялуторовском районе и Тобольске, и я дважды жестко обращал внимание всех ответственных структур - в связи с холодами надо резко усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. С целью предотвращения трагедий с начала зимы совместно с полицией и работниками МЧС было проведено более 37 тысяч подомовых обходов. Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших. Земляки, вновь призываю вас - будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь - это огромное горе. Берегите себя!

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 16:53, прибывшее через 9 минут на место происшествия первое пожарно-спасательное подразделение обнаружило горение трех надворных построек по всей площади, сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области. Открытое горение было локализовано в 17 часов 42 минуты. К тушению пожара привлекались 55 человек и 21 единица техники, из них от МЧС 36 человек и 13 единиц техники.

На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Тюменской области. Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Тюменской области взяла расследование дела на контроль и организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.