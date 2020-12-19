19 пьяных водителей в Тюменской области задержали за одну ночь

Фото - областная Госавтоинспекция

19 водителей в состоянии опьянения ночью 19 декабря отстранены от управления транспортом сотрудниками ГИБДД в ходе проведения мероприятий по предупреждению пьяного вождения.

Самый пьяный водитель задержан в Казанском районе, показания освидетельствования на алкотестере составили 2,18 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ночью на автодороге Тюмень-Омск пьяный водитель "Ниссана", увидев на дороге УАЗ наряда полка ДПС ГИБДД развернулся, пытался угнать, но на 18-м километре не справился с управлением и машина въехала в бетонный блок. Травмированы 29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир, они получили различные повреждения, доставлены в больницу. Водитель "Ниссана" был пьян, показания алкотестера составили 0,73 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Жители Тюменского и Нижнетавдинского районов, территорию которых автоинспекторы контролируют на патрульном автомобиле "УАЗ Патриот", в мессенжерах называют его "Белый тигр", подчеркивая, что уйти от него невозможно. Автомобиль получен в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает областная Госавтоинспекция.