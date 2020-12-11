Водитель выплатит пострадавшей в ДТП женщине 300 тысяч рублей

Калининский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с виновника ДТП 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда в пользу пострадавшей женщины.

Авария произошла 22 января 2019 года на улице Бакинских Комиссаров. Водитель Hyundai Solaris при развороте вне перекрестка не уступил дорогу Renault Sandero под управлением автомобилистки. В результате ДТП она получила средней тяжести вред здоровью в виде перелома правой руки.

В апреле 2019 года водитель Hyundai судом был признан виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и подвергнут административному штрафу в размере 15 тыс. рублей.

В октябре 2020 года пострадавшая обратилась в суд Тюмени с иском о возмещении вреда. Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу потерпевшей 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.