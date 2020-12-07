В Тюмени задержан мужчина, напавший в подъезде на пенсионерку с ножом

В областном центре по горячим следам задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку.

В день преступления тюменец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо одного из домов на улице Широтной и заметил незнакомую женщину. Он зашел вместе с ней в подъезд и обогнал пенсионерку на лестничной клетке. Убедившись, что в подъезде больше никого нет, он вернулся к женщине и, угрожая ножом, стал требовать деньги.

Женщина замешкалась, и нападавший, не желая ждать, выхватил из ее кармана сотовый телефон стоимостью 1000 рублей. После этого он скрылся с места преступления и направился в комиссионный магазин, чтобы сбыть украденное. Полицейские задержали мужчину в продуктовом магазине, где он собирался потратить вырученные от продажи телефона деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".