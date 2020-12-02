Двух тюменцев задержали за кражи из семи магазинов и разбой

12:33 02 декабря 2020
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В Тюмени полиция задержала молодых людей 1994 и 1998 годов рождения, которые подозреваются в серии краж из семи магазинов и разбойном нападении. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В темное время суток, когда торговые точки были закрыты, мужчины повреждали оконные или дверные конструкции, проникали внутрь помещения и забирали из кассы деньги.

В очередной раз, когда молодые люди проникли в магазин и вскрыли денежный ящик, оказавшийся пустым, на шум вышел охранник. Один из злоумышленников спрятался за стеллажом, а потом ударил охранника в голову. 64-летний мужчина потерял сознание, злоумышленники скрылись.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Теги: кража
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