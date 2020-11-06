В Тюмени задержали 15-летнего подростка, угнавшего "Жигули"

13:30 06 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

Ночью на улице Судоремонтной автоинспекторы остановили "Жигули" пятой модели. Водитель выскочил из машины и попытался убежать от полицейских. Сотрудники ГИБДД  догнали и задержали водителя. Оказалось, что это 15-летний девятиклассник одной из тюменских школ.

От хозяина машины  в полицию вскоре поступило заявление об угоне "Жигулей".  Подросток рассказал, что взял машину покататься. В автомобиль он проник через незапертую дверь, соединил провода зажигания напрямую, чтобы завести двигатель.  Права управления транспортом 15-летний подросток не имеет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: подростки , угон
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