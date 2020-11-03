В Тюмени подростку выплатят 160 тысяч рублей за травму в разборке

14:14 03 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила в силе решение  Ленинского  районного суда Тюмени о взыскании в пользу  17-летнего подростка 160 тыс. рублей  за причиненный вред здоровью средней тяжести.  

Инцидент произошел 22 марта 2018 года. Тогда несовершеннолетнему было 14 лет, а его обидчику 15 лет. В ходе выяснения отношений старший по возрасту подросток ударом кулака сломал мальчику челюсть.   

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В феврале 2019 года Ленинский районный суд Тюмени прекратил уголовное дело, применив к несовершеннолетнему подсудимому принудительную меру воспитательного воздействия в виде предупреждения.

В марте 2020 года мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. На момент вынесения решения суда обидчику исполнилось 18 лет.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с него  в пользу подростка  160 тыс. рублей в счет возмещения  морального вреда. Ответчик обжаловал  решение  в Тюменский областной суд, но жалоба осталась без удовлетворения.

Теги: иск , компенсация , травмы
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