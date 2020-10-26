Тюменец украл двадцать коробок шоколада

16:30 26 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Сообщение о краже продуктов поступило в полицию от сотрудников одного магазина в поселке Винзили Тюменского района.

В супермаркете 38-летний мужчина сложил в пакет двадцать коробок шоколада, пакет семечек, энергетический напиток и незаметно для продавцов прошел мимо кассы к выходу. Стоимость похищенного составила более 2 500 рублей. Мужчина был задержан. Он рассказал, что продал товар прохожему за 1 500 рублей, а деньги потратил. 

"Ранее многократно судимый за кражи, мошенничество и  незаконное хранение наркотических веществ подозреваемый пояснил, что подобные кражи—  его основной источник дохода", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело. 

Теги: кража
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