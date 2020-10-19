На тюменской трассе столкнулись "ГАЗель" и большегруз

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 октября, на 72-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Там столкнулись "Газель" и большегруз Mercedes-Benz Actros. Обстоятельства ДТП выясняются.
Водитель "Газели", 49-летний тюменец, погиб. Водитель Mercedes, житель Башкирии, доставлен в больницу для оказания помощи, его личность устанавливается, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы регулируют движением в ручном режиме.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru