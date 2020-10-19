На тюменской трассе столкнулись "ГАЗель" и большегруз

13:30 19 октября 2020
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Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 октября, на 72-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Там столкнулись "Газель" и большегруз Mercedes-Benz Actros. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель "Газели", 49-летний тюменец,  погиб. Водитель Mercedes, житель Башкирии, доставлен в больницу для оказания помощи, его личность устанавливается, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы регулируют движением в ручном режиме.

Теги: ДТП
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