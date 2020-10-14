На тюменской трассе иномарка опрокинулась в кювет, водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло вчера, 13 октября, на 58-м километре автодороги Гагарино — Смирное — Казанское.

Автомобиль Mitsubishi, которым управлял 42-летний мужчина, опрокинулся в левый кювет и упал в придорожную канаву. Водитель погиб на месте.

"По свидетельству очевидцев, владелец Mitsubishi и его друг распивали спиртное, потом стояли у ограды и слушали музыку, потом снова уехали. Сейчас выясняется, взял ли мужчина машину у своего знакомого без спроса или с его разрешения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Права управления транспорта у погибшего не было, жена пояснила, что не было и навыков управления автомобилем с автоматической коробкой передач.