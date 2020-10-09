В Вагайском районе в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Смертельное ДТП произошло вчера, 8 октября, около восьми вечера на 136-м километре трассы Аромашево — Вагай.

40-летний житель Вагайского района на автомобиле "Ока", не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там "Ока" столкнулась с автомобилем "Лада" под управлением 26-летнего водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, в результате ДТП водитель автомобиля "Ока" от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Его пассажиры, четыре человека 1993, 1992, 1971 и 1979 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести. В "Ладе" пострадали двое: водитель и 59-летняя пассажирка. Всем была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовной дело, обстоятельства выясняются. По свидетельским показаниям, водитель "Оки" был в состоянии алкогольного опьянения.