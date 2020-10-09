Тюменец с ножом напал на соседа, попросившего убавить музыку

В Тюмени по подозрению в разбойном нападении на соседа задержан 33-летний местный житель.

В тот день мужчина распивал спиртное и слушал музыку. Тюменец вышел в подъезд покурить, и встретил 65-летнего соседа, который попросил сделать музыку тише. Молодой человек вернулся домой, схватил кухонный нож и побежал к пожилому соседу. В этот момент мужчина открывал входную дверь своей квартиры. Тюменец с ножом напал на него со спины и затолкнул в квартиру. Угрожая ему расправой, он взял телевизор и вернулся к себе. Вскоре нападавшего задержала полиция.

В отношении ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.