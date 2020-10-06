У тюменской пенсионерки похитили 300 тысяч рублей

В Тюмени 33-летний местный житель украл крупную сумму денег у собственной бабушки.

Мужчина приехал в гости к 91-летней пенсионерке. Воспользовавшись невнимательностью бабушки, внук завладел ее банковской картой, на которой хранились все сбережения. Мужчина подключил к своему телефону мобильное приложение банка и привязал к нему чужую карту, после чего списал порядка 300 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержала полиция. Мужчина свою вину и пояснил, что украденные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.