У тюменской пенсионерки похитили 300 тысяч рублей

11:35 06 октября 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени 33-летний местный житель украл крупную сумму денег у собственной бабушки.

Мужчина приехал в гости к 91-летней пенсионерке. Воспользовавшись невнимательностью бабушки, внук завладел ее банковской картой, на которой хранились все сбережения. Мужчина подключил к своему телефону мобильное приложение банка и привязал к нему чужую карту, после чего списал порядка 300 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержала полиция. Мужчина свою вину и пояснил, что украденные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Теги: кража
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