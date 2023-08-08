Жительницу Тюмени подозревают в имитации ограбления ради сокрытия кражи 3 млн руб

Сотрудники полиции Тюмени в результате расследования уголовного дела о грабеже, совершённом в сентябре 2022 года, выяснили, что ограбление было инсценировано. Тогда двое неизвестных на улице Газовиков напали на работницу сети магазинов и похитили 3 млн рублей.

По версии полиции, женщина 1994 года рождения, являясь материально-ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам предприятия и перевозила наличность из одного магазина в другой. Имея умысел на хищение вверенных ей средств в сумме 3 млн рублей, она разработала преступный план по имитации нападения. Для реализации задуманного она наняла двоих своих знакомых и заплатила каждому по 50 тысяч рублей.

По горячим следам задержать подозреваемых не удалось, но в конце июля этого года оперативники установили и задержали ранее судимых мужчин 1985 и 1988 года рождения. В отделе полиции они дали признательные показания в отношении подозреваемой.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого следователем ОП-6 УМВД России по Тюмени по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ей судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Мужчинам придется отвечать по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.