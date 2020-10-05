В Тюмени ищут очевидцев ДТП с ребенком на улице Тимуровцев

15:00 05 октября 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В областном центре автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 2 октября в районе перекрестка улиц Тимуровцев и Лобкова.

"Предварительно, ребенок переезжал улицу на велосипеде вне пешеходного перехода, он получил ушиб. Первоначально водитель "Лады" остановился и подошел к мальчику, но затем уехал. Очевидцем ДТП стал водитель автомобиля Chevrolet, ехавший следом за "Ладой"", — Госавтоинспекция Тюменской области.

ГИБДД просит очевидцев наезда на мальчика позвонить по телефонам: 291-488, 291-499.

Теги: ДТП , очевидцы , поиски
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