В Тюмени автомобиль сбил стоящих у светофора пешеходов. Пострадали трое детей

Фото - правление ГИБДД по Тюменской области

Сегодня, 14 ноября, в четвертом часу дня на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов автомобиль ВАЗ-2101 въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоящих у светофора в ожидании разрешающего сигнала и в детскую коляску. После этого автомобиль, проехав несколько метров, наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево.

По предварительным данным, в аварии пострадали трое детей. 2-месячная девочка и 16-летняя девушка доставлены в больницу. На месте оказана помощь 12-летнему мальчику, предварительно, он получил ушиб ноги.

Очевидцами ДТП стали люди, стоящие на остановке автобуса. По их словам, водитель и пассажир вышли из машины, подошли к пострадавшим, а затем ушли.

Двое проезжавших мимо тюменцев, поехали в указанную свидетелями сторону. Вскоре они увидели двух мужчин, одного им удалось задержать и затем передать автоинспекторам. Он сообщил, что является пассажиром. Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице. Предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает Автоинспекция.