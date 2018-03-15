Полиция просит откликнуться людей, видевших как у ДК "Современник" в Тюмени автомобиль сбил юную девушку

14 марта 2018 года около 15:00 на улице Широтной в Тюмени, напротив дома 97, в районе ДК "Современник" неустановленным автомобилем сбита 15-летняя девочка. Проезжую часть она переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.
Придя домой, о случившемся девочка рассказала дедушке. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи" констатировали у пострадавшей множественные ушибы. Сотрудникам ГИБДД девочка рассказала, что её сбил автомобиль белого цвета с госномером 904, которым управлял мужчина в форме охранника.
Отделением розыска полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области при изучении информации с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД установлен схожий по приметам автомобиль, которым управлял охранник одного из тюменских ЧОПов. Однако мужчина отрицает свою причастность к наезду на ребенка.
Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия обратиться по телефонам 291-499, 291-488.
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