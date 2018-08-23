В Тюменской области на берегу озера нашли труп мужчины

На берегу озера вблизи деревни Южное Ялуторовского района было обнаружено скелетированное тело неустановленного мужчины. Без видимых повреждений.

Следствие проводит комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и личности мужчины.

В настоящее время известно, что мужчина был среднего телосложения, без физических увечий в виде отсутствующих или сломанных конечностей, среднего или более зрелого возраста. Был одет в водолазку серого цвета марки "Ostin", размера М, джинсы синего цвета марки "Levis", размер V30 L32, трусы серо-черного цвета с полосками белого и красного цветов, образующих орнамент в виде пересекающихся квадратов, носки в полоску красного и белого цветов.

Следственное управление обращается к жителям Тюменской области: "Если вы обладаете информацией какой-либо информацией, которая может иметь значение для следствия, просим сообщить об этом в дежурную часть МОМВД России "Ялуторовский" по телефону: 8(34535) 3-57-02, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления по телефону: 8-904-491-43-25".