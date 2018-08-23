В Тюменской области на берегу озера нашли труп мужчины

13:49 23 августа 2018
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tyumen.sledcom.ru
| Фото: tyumen.sledcom.ru

На берегу озера вблизи деревни Южное Ялуторовского района было обнаружено скелетированное тело неустановленного мужчины. Без видимых повреждений.

Следствие проводит комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и личности мужчины.

В настоящее время известно, что мужчина был среднего телосложения, без физических увечий в виде отсутствующих или сломанных конечностей, среднего или более зрелого возраста. Был одет в водолазку серого цвета марки "Ostin", размера М, джинсы синего цвета марки "Levis", размер V30 L32, трусы серо-черного цвета с полосками белого и красного цветов, образующих орнамент в виде пересекающихся квадратов, носки в полоску красного и белого цветов.

Следственное управление обращается к жителям Тюменской области: "Если вы обладаете информацией какой-либо информацией, которая может иметь значение для следствия, просим сообщить об этом в дежурную часть МОМВД России "Ялуторовский" по телефону:  8(34535) 3-57-02, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления по телефону: 8-904-491-43-25".

Теги: очевидцы , расследование , свидетели , Следственный комитет , следствие , труп
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