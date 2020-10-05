В Тобольске задержали омича, обвиняемого в покушении на изнасилование

В Тобольске житель Омской области обвиняется в покушении на изнасилование знакомой.

По версии следствия, вечером 2 октября мужчина находился в гостях у женщины. Омич предложил ей вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Тогда мужчина схватил женщину и бросил ее на кровать.

"Подавляя активное сопротивление жертвы, обвиняемый нанес ей несколько ударов по лицу и телу, причинив синяки и ссадины, снял одежду. В это время на крики о помощи в квартиру забежала соседка потерпевшей и помешала мужчине совершить изнасилование", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Злоумышленник был задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).