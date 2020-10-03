В Тобольске водитель сбил девушку и скрылся

Сегодня утром в 8-м микрорайоне Тобольска неизвестный совершил наезд на 16-летнего пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, его разыскивают.

Сегодня, 2 октября, в 7:50 напротив строения № 39/1 в 8-м микрорайоне на проезжей части придомовой территории водитель при движении задним ходом допустил наезд на 16-летнюю девушку. Водитель с места происшествия уехал. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, обратилась за медицинской помощью самостоятельно, не госпитализирована.

"Предположительно, водитель управлял автомобилем Renault Logan серебристого цвета с наклейкой "АвтоЛига". По фактам ДТП возбуждено административное расследование", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

Очевидцев ДТП и лиц, обладающих какой-либо информацией, просят обращаться в отдел ГИБДД по телефонам: 25-23-70, 24-91-26.