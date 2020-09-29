На тюменской трассе задержали пассажира, который прятал наркотик в медицинской маске на лице

12:03 29 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

На 74-м километре трассы Тюмень — Ялуторовск автоинспекторы задержали 60-летнего мужчину, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки "Лада Гранта", который следовал из Тюмени в Ялуторовск. У пассажира полицейские нашли пакетики с героином массой 5 грамм. Один пакетик был изъят из кармана спортивных брюк мужчины, еще два он хранил в медицинской маске, которая находилась на его лице.

На допросе ялуторовчанин пояснил, что на такси он доехал до Тюмени, где у неизвестных лиц и приобрел наркотик. Запрещенное вещество предназначалось для его личного использования.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере", сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Теги: наркотики
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