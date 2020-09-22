Четверо тюменцев осуждены за убийство двух человек

13:30 22 сентября 2020
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Тюменский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор в отношении четырех человек за совершение двух особо тяжких преступлений. Еще один мужчина был осужден за укрывательство преступлений.

В мае 2019 года мужчины приехали в Упоровский район Тюменской области, чтобы встретиться с молодым человеком, которого один из виновных подозревал в причастности к смерти своего отца. 21-летний мужчина отвез потерпевшего в лесной массив, якобы для разговора, и лишил его жизни, а затем со своим другом закопал труп.

После этого они продолжили распивать спиртное со знакомыми, один из них сказал, что не намерен молчать о преступлении. Трое мужчин убили и его, а труп утопили в реке.

Присяжные признали пятерых мужчин виновными в совершении этих  преступлений. Четверым из них суд назначил наказание в виде лишения свободы от 8 до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима. Мужчине, который помог своим знакомым укрыть следы преступлений, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, однако в связи с длительным нахождением под стражей снизил его до 20 тыс. рублей.  

Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму более 2 млн рублей. 

Теги: убийство
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