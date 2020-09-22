В ГИБДД уточнили обстоятельства аварии с 4 погибшими на трассе Курган — Тюмень

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Уточняются подробности трагедии, которая произошла вчера, 21 сентября, на 141-м километре трассы Курган-Тюмень. В ДТП погибли четыре человека, один был травмирован.

По предварительным данным, автомобиль Infiniti FX35 после наезда на дикого кабана выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада". От удара "Ладу" выбросило в кювет.

В аварии погибли четыре человека — 22-летний водитель "Лады" и трое пассажиров из Тюмени: женщина 45 лет, ее дочка 4 лет и мужчина 43 лет.

"Женщина с ребенком и мужчина ехали попутчиками на "BlaBlaCar" из Тюмени в Курган, где должны были ночью отправиться на поезде в один из южных регионов. Все погибшие — жители Тюмени и поселка Яр", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель Infiniti FX35, которому 20 сентября исполнилось 27 лет, житель Кургана, не имеет права управления транспортом. В 2018 и 2019 году мужчина три раза привлекался к административной ответственности за езду без водительского удостоверения. В ДТП мужчина, предварительно, получил ушиб и травму локтя.