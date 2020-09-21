Тюменец угнал авто, угрожая водителю щипцами для кальяна

В Тюмени мужчина обратился в полицию и сообщил, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на оружие, угнал у него автомобиль.

Вскоре угонщик был задержан. Им оказался 22-летний безработный молодой человек. По версии следствия, он распивал в кафе спиртные напитки. Около четырех часов утра мужчина похитил щипцы для кальяна и покинул заведение. На улице он остановил автомобиль "Лада Гранта", сел в него и, угрожая щипцами, потребовал от водителя покинуть салон. Испугавшись за свою жизнь, водитель и его пассажирка выбежали из машины.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник не справился с управлением автомобилем. На улице Федюнинского "Лада" врезалась в бетонное ограждение", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом".