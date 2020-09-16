Жителя Вагая будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла мать четырех детей

В Вагайском районе Тюменской области перед судом предстанет местный житель, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в котором погибла многодетная мать.

Дорожная авария произошла 19 июня 2020 года на 13-м километре автодороги Ярково — Новоалександровка — Ленино. Водитель автомобиля "ВАЗ-11113", находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

В аварии пострадали 35-летняя мать, а также девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. От полученных травм женщина скончалась в больнице. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п.а ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчина признал свою вину в ДТП, вскоре уголовное дело рассмотрит суд.