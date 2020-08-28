Тюменец осужден за ДТП с 7-летним мальчиком

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло 9 декабря 2019 года около десяти вечера. Тюменец на автомобиле Great Wall на перекрестке улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта при повороте налево не пропустил машину Toyоta Camry. В результате столкновения 7-летнему пассажиру Toyоta был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю 9 месяцев ограничения свободы, также он лишен права управления транспортом на 6 месяцев. Суд взыскал с виновника аварии более 460 тыс. рублей в пользу потерпевшего и его матери счет возмещения морального, материального вреда и судебных расходов.