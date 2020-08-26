Тюменца осудили за хищение телефонов на 4 млн рублей

10:30 26 августа 2020
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени  вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В 2017–2019 годах тюменец, являясь руководителем группы связи, а затем начальником отдела системы связи одной из крупных компаний, незаконно заключал с оператором связи договоры  об оказании услуг связи и поставки  сотовых телефонов  Apple  iPhone, Huawei Honor и Samsung. Получив  91 телефон общей стоимостью свыше 4,6 млн. рублей, он своей организации их не отдал, а похитил. 

Суд назначил тюменцу 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал с мужчины в счет возмещения ущерба всю сумму похищенных средств.

Теги: кража
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