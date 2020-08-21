Тюменец из ревности убил женщину и ее бывшего сожителя

Вечером 18 августа житель села Горьковка сообщил в полицию о том, что обнаружил тела убитых мужчины и женщины. Оперативникам удалось установить, что погибшие стали жертвой ревнивца.

По версии следствия, 39-летний житель Боровского полгода состоял в отношениях с 38-летней женщиной из Горьковки. После ссоры она потребовала, чтобы мужчина съехал. Спустя несколько дней он приехал мириться, но дома хозяйки не оказалось - он застал ее у бывшего сожителя. Напившись, мужчина вернулся в дом соперника и зарезал пару. После содеянного злоумышленник пытался скрыться в лесу, но был оперативно обнаружен стражами правопорядка.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (ч 2 ст.105 Уголовного кодекса РФ). У женщины осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние, сообщает областная полиция.