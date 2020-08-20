В Ялуторовске по иску прокуратуры суд лишил водительских прав 23 человек

Ялуторовская межрайонная прокуратура Тюменской области при проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявила 23 водителей, страдающих наркоманией, алкоголизмом, зависимостью от психостимуляторов, психическими расстройствами.

Управление данными лицами транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни, здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу.

Прокуратура направила в суд иски о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении указанных граждан. Данные требования были удовлетворены. Судебные решения вступили в законную силу и уже исполнены.