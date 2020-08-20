В Ялуторовске по иску прокуратуры суд лишил водительских прав 23 человек

10:05 20 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ялуторовская межрайонная прокуратура Тюменской области при проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявила 23 водителей, страдающих  наркоманией, алкоголизмом, зависимостью от психостимуляторов, психическими расстройствами.

Управление  данными лицами транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред  жизни, здоровью  участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу.

Прокуратура направила в суд  иски о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении указанных граждан. Данные требования были удовлетворены. Судебные решения вступили в законную силу и уже исполнены. 

 

 

Теги: безопасность дорожного движения , прокуратура , суд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020