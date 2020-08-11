Прокуратура проведет проверку по факту падения 15-летней девушки с крыши многоэтажки

7 августа с крыши 10-этажного дома на улице Малыгина в Тюмени 15-летняя девушка упала в проем между близко стоящими домами. Инцидент случился во время прогулки компании подростков по крыше здания. Спасатели вызволили пострадавшую из "плена", сейчас она проходит лечение в больнице.
Прокуратура Центрального округа Тюмени по этому случаю проведет проверку, в том числе дать оценку управляющей компании ООО "УК "Престиж и К", которая должна принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на крышу дома, сообщили в областной прокуратуре.
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