Прокуратура проведет проверку по факту падения 15-летней девушки с крыши многоэтажки

7 августа с крыши 10-этажного дома на улице Малыгина в Тюмени 15-летняя девушка упала в проем между близко стоящими домами. Инцидент случился во время прогулки компании подростков по крыше здания. Спасатели вызволили пострадавшую из "плена", сейчас она проходит лечение в больнице.

Прокуратура Центрального округа Тюмени по этому случаю проведет проверку, в том числе дать оценку управляющей компании ООО "УК "Престиж и К", которая должна принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на крышу дома, сообщили в областной прокуратуре.