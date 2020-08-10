В тюмени возбудили уголовное дело по факту гибели покупателя в торговом центре

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей возбудили тюменские следователи в связи с гибелью покупателя в одном из торговых центров.

По версии следствия, 4 августа 33-летний мужчина приобрел строительные материалы. В зоне уличной торговли водитель погрузчика стал загружать плиты ОСБ в автомашину, но погрузчик повело в сторону - плиты упали на стоявшего рядом покупателя. Со множественными переломами мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление виновных в трагедии, а также причин и условий, способствовавших этому. Проведены осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, регламентирующая технику безопасности на объекте. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.