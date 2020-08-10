В Тюмени разыскивают водителя, который не сообщил автоинспекторам о ДТП с участием ребенка

Инцидент случился в 18:20 9 августа на улице Серова, 21. Два брата переходили дорогу вне пешеходного перехода, один из них был сбит автомобилем "Тойота". Водитель остановился, когда на место ДТП пришла мать детей, он сказал ей, чтобы учила ребят переходить дорогу правильно. Женщина отправилась с ребенком в больницу, а водитель в ГИБДД не обратился. 5-летний мальчик получил травму кисти. В настоящее время водитель и автомобиль, предположительно серая "Тойота" без переднего бампера, разыскиваются. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по тел. 29-14-88, 79-46-52 . ГИБДД предлагает водителю самому явиться в группу розыска полка ДПС ГИБДД на улице Одесской, 16.

Еще двое детей 12 и 15 лет в поселке Винзили в этот же день получили ушибы и ссадины, когда были сбиты автомобилем "Москвич". По предварительным данным, девочки начали переходить перекресток, когда на них наехал автомобиль. Пешеходы упали, а водитель скрылся с места ДТП.

Свидетелем аварии стал молодой человек, он на своем автомобиле догнал "Москвич" и задержал водителя, который, как оказалось, был сильно пьян. Для 44-летнего нарушителя ПДД это уже второй случай пьянства за рулем, он лишен права управления транспортом. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, за оставление места ДТП водителя вызовут в суд, также на него составлены административные материалы за неуплату штрафов. Помимо этого, он будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

В целом за выходные в Тюменской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Из 27 человека, получивших травмы, семь - дети, причем двое из них - сами виновники ДТП.