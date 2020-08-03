В Уватском районе в ДТП погиб лось

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

ДТП с животным произошло вчера, 2 августа, в десять часов вечера на 367-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там водитель "Лады" сбил переходящего дорогу лося.

Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли извлечь из машины одного из пассажиров. В результате ДТП один человек получил травмы, животное погибло.

"В темное время суток очень трудно заметить животное, находящееся на проезжей части, поэтому отдавайте предпочтение передвижению в дневные часы. В отличие от домашнего скота дикие животные более быстрые и более пугливые. Чаще всего они или перебегают дорогу или, испугавшись автомобиля, начинают неадекватно и непредсказуемо метаться из стороны в сторону. Знайте, что скорость взрослой особи лося может достигать 70 км/ч и выше, а значит, времени и расстояния для экстренного торможения может быть недостаточно",— комментирует ГУ МЧС по Тюменской области.