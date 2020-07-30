В Червишево 15-летний мальчик на квадроцикле сбил 7-летнего велосипедиста

16:45 30 июля 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием двух детей произошло в селе Червишево вчера, 29 июля. 15-летний подросток, управлявший квадроциклом, сбил 7-летнего велосипедиста.

"По предварительным данным, велосипедист двигался по краю дороги в сопровождении бабушки и неожиданно решил развернуться на проезжей части в обратную сторону, в результате чего произошло столкновение с квадроциклом. Мальчик получил травмы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Родители 15-летнего водителя квадроцикла знали о том, что он управляет транспортом без прав, их привлекли к административной ответственности.

Теги: дети , ДТП
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