Тюменка обокрала мужчину на свидании, чтобы расплатиться с долгами

Житель Тюмени заявил в полицию, что малознакомая девушка похитила у него деньги и телефон. Сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей.

Как оказалось, тюменец на одном из сайтов знакомств откликнулся на страницу девушки. Спустя некоторое время мужчина назначил ей встречу. Они распивали алкогольные напитки в квартире, которую он заранее снял. В какой-то момент мужчина отлучился в ванную комнату, а в это время женщина похитили со стола сотовый телефон и кошелек с деньгами и скрылась. 26-летнюю девушку задержала полиция.

"Сотовый телефон удалось изъять и вернуть законному владельцу, а денежные средства злоумышленница успела потратить на долговые обязательства", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".