В Заводоуковском районе утонули двое, спасая ребенка

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин на воде. Трагедия произошла вчера, 15 июля, на реке Тобол недалеко от деревни Пономарева Заводоуковского района.

"По предварительным данным, мужчины в компании друзей с детьми приехали купаться на необорудованный пляж. В один из моментов в воде скрылся 6-летний ребенок, и молодой человек бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл ему на помощь, и также оказался под водой", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

На месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия по обнаружению тел утонувших. Один из погибших — 1978 года рождения, другой — 2001 года рождения.