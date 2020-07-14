Мошенник похитил у тюменца 400 тысяч рублей

В Тюмени в полицию обратился мужчина, который стал жертвой афериста. После телефонного разговора у тюменца списали крупную сумму денег.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то пытается несанкционированно списать деньги с его банковской карты. Мошенник завладел персональными реквизитами и через программу удаленного доступа к телефону похитил у тюменца 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность афериста, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.